Vertonghen al termine della stagione si svincolerà dal Tottenham, al calciatore piacerebbe giocare in Italia. Questi però dovranno essere i giorni giusti per arrivare a un accordo visto che per Vertonghen c’è una folta concorrenza. Il Napoli è soddisfatto della mossa della Fiorentina per Ghoulam ma non molla sul discorso della contropartita. Per arrivare a lui però i viola dovranno trattare per Pezzella, il quale vale 20 milioni. Lo riporta La Nazione.