Notizie Vertonghen Fiorentina

Agente Vertonghen: "Sono stati decisivi i tre anni offerti dal Benfica"
16 agosto 2020 18:16
Sfuma Vertonghen per la Fiorentina, ha firmato con il Benfica
14 agosto 2020 20:30
TMW, Vertonghen, occhio Fiorentina, sul centrale c'è anche la concorrenza del Benfica
08 agosto 2020 12:42
Vertonghen alla Fiorentina grazie a Ribery? Pezzella? Potrebbe lasciare Firenze per Roma
08 agosto 2020 07:39
TMW, Vertonghen intrigato dalla Fiorentina e ama Firenze. I dettagli
07 agosto 2020 19:53
Milenkovic al Milan? La Fiorentina non ci sente. Se Pezzella va alla Roma, viola su Vertonghen
07 agosto 2020 07:55
Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?
03 agosto 2020 08:06
Vertonghen alla Fiorentina? L'annuncio: "Presto saprete la mia nuova squadra, ho diverse opzioni"
29 luglio 2020 12:00
Nazione, Vertonghen, Fiorentina prima squadra a chiedere info. Occhio a Mandzukic-Gotze. Retegui...
28 luglio 2020 10:23
CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa
21 luglio 2020 11:33
Gazzetta, Fiorentina vigile, su Vertonghen c'è anche la Roma che lo vuole per il post-Smalling
07 giugno 2020 10:50
Nazione, la Fiorentina non molla Vertonghen. Il Napoli per Ghoulam vuole Pezzella
05 giugno 2020 11:28
Calamai: "Sarà un 3-4-1-2, Ribery farà il trequartista. Vertonghen il difensore perfetto. Milenkovic e Pezzella..."
04 giugno 2020 19:51
Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli
03 giugno 2020 19:03
Nazione, resta vivo l’interesse viola per Vertonghen. Ghoulam? La Fiorentina non molla la presa
03 giugno 2020 10:06
Corriere Fiorentino, la Fiorentina cerca un centrale d'impostazione: Vertonghen e Koch nel mirino
02 giugno 2020 10:57
Repubblica, Milenkovic pronto al rinnovo, Cistana, Rugani e Vertonghen nel mirino dei viola
01 giugno 2020 10:01
CorSport, se Pezzella lascerà la Fiorentina Vertonghen è il primo obiettivo per la difesa
31 maggio 2020 10:05
Conferme dal Belgio, la Fiorentina vuole fare il colpaccio Vertonghen. I dettagli
30 maggio 2020 19:39
Nazione, idea Vertonghen per la difesa viola: il suo addio al Tottenham è certo
30 maggio 2020 09:56
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