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Notizie Vertonghen Fiorentina

Agente Vertonghen: "Sono stati decisivi i tre anni offerti dal Benfica"

16 agosto 2020 18:16

Sfuma Vertonghen per la Fiorentina, ha firmato con il Benfica

14 agosto 2020 20:30

TMW, Vertonghen, occhio Fiorentina, sul centrale c'è anche la concorrenza del Benfica

08 agosto 2020 12:42

Vertonghen alla Fiorentina grazie a Ribery? Pezzella? Potrebbe lasciare Firenze per Roma

08 agosto 2020 07:39

TMW, Vertonghen intrigato dalla Fiorentina e ama Firenze. I dettagli

07 agosto 2020 19:53

Milenkovic al Milan? La Fiorentina non ci sente. Se Pezzella va alla Roma, viola su Vertonghen

07 agosto 2020 07:55

Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?

03 agosto 2020 08:06

Vertonghen alla Fiorentina? L'annuncio: "Presto saprete la mia nuova squadra, ho diverse opzioni"

29 luglio 2020 12:00

Nazione, Vertonghen, Fiorentina prima squadra a chiedere info. Occhio a Mandzukic-Gotze. Retegui...

28 luglio 2020 10:23

CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa

21 luglio 2020 11:33

Gazzetta, Fiorentina vigile, su Vertonghen c'è anche la Roma che lo vuole per il post-Smalling

07 giugno 2020 10:50

Nazione, la Fiorentina non molla Vertonghen. Il Napoli per Ghoulam vuole Pezzella

05 giugno 2020 11:28

Calamai: "Sarà un 3-4-1-2, Ribery farà il trequartista. Vertonghen il difensore perfetto. Milenkovic e Pezzella..."

04 giugno 2020 19:51

Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli

03 giugno 2020 19:03

Nazione, resta vivo l’interesse viola per Vertonghen. Ghoulam? La Fiorentina non molla la presa

03 giugno 2020 10:06

Corriere Fiorentino, la Fiorentina cerca un centrale d'impostazione: Vertonghen e Koch nel mirino

02 giugno 2020 10:57

Repubblica, Milenkovic pronto al rinnovo, Cistana, Rugani e Vertonghen nel mirino dei viola

01 giugno 2020 10:01

CorSport, se Pezzella lascerà la Fiorentina Vertonghen è il primo obiettivo per la difesa

31 maggio 2020 10:05

Conferme dal Belgio, la Fiorentina vuole fare il colpaccio Vertonghen. I dettagli

30 maggio 2020 19:39

Nazione, idea Vertonghen per la difesa viola: il suo addio al Tottenham è certo

30 maggio 2020 09:56

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