Vertonghen alla Fiorentina? L'annuncio: "Presto saprete la mia nuova squadra, ho diverse opzioni"

Se resterò in Inghilterra? Non lo so, sto valutando

Il difensore che si recentemente svincolato dal Tottenham, Jan Vertonghen è un obiettivo di mercato della Fiorentina, della Roma, del Napoli e dell'Inter.

"Mio futuro? Presto lo saprete - ha detto il difensore a Talksport -. Ho diverse opzioni e sto cercando di fare la miglior scelta. Ancora in Inghilterra? Non so, dipende dalle opzioni, c'è qualcosa nella mia testa".

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