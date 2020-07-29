Vertonghen alla Fiorentina? L'annuncio: "Presto saprete la mia nuova squadra, ho diverse opzioni"
Se resterò in Inghilterra? Non lo so, sto valutando
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 12:00
Il difensore che si recentemente svincolato dal Tottenham, Jan Vertonghen è un obiettivo di mercato della Fiorentina, della Roma, del Napoli e dell'Inter.
"Mio futuro? Presto lo saprete - ha detto il difensore a Talksport -. Ho diverse opzioni e sto cercando di fare la miglior scelta. Ancora in Inghilterra? Non so, dipende dalle opzioni, c'è qualcosa nella mia testa".
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