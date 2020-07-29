Labaro Viola

Vertonghen alla Fiorentina? L'annuncio: "Presto saprete la mia nuova squadra, ho diverse opzioni"

Se resterò in Inghilterra? Non lo so, sto valutando

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 12:00
Vertonghen alla Fiorentina? L'annuncio: "Presto saprete la mia nuova squadra, ho diverse opzioni" -
News
Fiorentina
Tottenham
Vertonghen
Condividi

Jan Vertonghen of Tottenham Hotspur during Tottenham Hotspur - Ajax NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES

Il difensore che si recentemente svincolato dal Tottenham, Jan Vertonghen è un obiettivo di mercato della Fiorentina, della Roma, del Napoli e dell'Inter.

"Mio futuro? Presto lo saprete - ha detto il difensore a Talksport -. Ho diverse opzioni e sto cercando di fare la miglior scelta. Ancora in Inghilterra? Non so, dipende dalle opzioni, c'è qualcosa nella mia testa".

https://www.labaroviola.com/fiorentina-jardim-espirito-santo/110678/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok