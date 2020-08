Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?

In casa Fiorentina non si conosce ancora il futuro di German Pezzella e Nikola Milenkovic. I possibili sostituti? Armando Izzo, 28enne del Torino. Il difensore piace, per i granata non è incedibile ma si aspetta un’offerta consistente. Belotti e Izzo in viola? Potrebbe essere una maxi operazione, qualche viola potrebbe prendere la direzione offerta.

Oltre a Cistana, si monitora la situazione Vertonghen, non è detto però che torni in voga Criscito del Genoa. Discorso interrotto a gennaio, rimane da capire se è pronto a lasciare Genova o meno. Lo scrive La Nazione.

NAZIONE, FARES, LA FIORENTINA HA PRESENTATO L’OFFERTA ALLA SPAL MA OCCHIO ALL’INSERIMENTO DELLA LAZIO