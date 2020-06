Secondo quanto riportato dal Times, noto quotidiano sportivo inglese, Jan Vertonghen, difensore centrale belga classe 87 del Tottenham in scadenza di contratto potrebbe approdare alla Fiorentina in estate a parametro zero. Nei giorni scorsi anche dalla patria del calciatore, il Belgio, erano arrivate le stesse indicazioni. Che sia davvero il gigante degli Spurs il grande colpo viola per la difesa?