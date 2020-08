Milenkovic al Milan? La Fiorentina non ci sente. Se Pezzella va alla Roma, viola su Vertonghen

Secondo quanto scrive oggi La Nazione, il Milan in casa Fiorentina non segue solo la questione Chiesa. Nel mirino di Stefano Pioli, ex tecnico viola, c’è Nikola Milenkovic ma il club gigliato sembra non volerci sentire. Più propenso invece a lasciar partire German Pezzella che a sorpresa potrebbe andare alla Roma. Jan Vertonghen? L’accordo che aveva con i giallorossi, sembrava ormai fatto ma ora è tutto tornato in alto mare con i nuovi proprietari. Se Pezzella lasciasse Firenze, l’ex Tottenham diventerebbe un obiettivo viola.

GAZZETTA, FIORENTINA IN POLE PER TORREIRA, PER IACHINI È IL REGISTA IDEALE. INGAGGIO? NESSUN PROBLEMA