Gazzetta, Fiorentina in pole per Torreira, per Iachini è il regista ideale. Ingaggio? Nessun problema

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole riportare in Italia l’ex Sampdoria Lucas Torreira. Commisso pensa infatti ad un altro grande colpo, modello Ribery, per mettere in cambia di regia Lucas la prossima stagione. Iachini ha confidato al presidente che l’uruguaiano sarebbe l’ideale per affiancare Amrabat. L’ingaggio che percepisce ora? Alto, 3 milioni. Questo sembra non essere però un problema.

