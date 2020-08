Il mercato nei prossimi giorni potrebbe diventare incandescente. Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, Boga potrebbe lasciare il Sassuolo, su di lui in forte pressing c’è l’Atalanta. Dalla Fiorentina al suo posto potrebbe arrivare in prestito Dusan Vlahovic, per la trattativa i viola potrebbero chiede info anche su Domenico Berardi, sempre poi che Federico Chiesa lasci Firenze.

