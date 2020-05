Gazzetta.it non ha dubbi: lo scambio sull’asse Fiorentina Napoli tra German Pezzella e Faouzi Ghoulam è più di un’ipotesi. Ai viola piace molto il terzino algerino, al tempo stesso il Napoli vorrebbe Nikola Milenkovic che però viene valutato dalla Fiorentina oltre 30 milioni. Per questo gli azzurri avrebbero deciso di virare su Pezzella. Al momento il Napoli chiede 20 milioni per l’algerino, mentre la Fiorentina ne vorrebbe di più per Pezzella. Visto però il delicato momento a livello economico, con il mercato che si baserà molto sugli scambi, è possibile che i due club possano accordarsi su uno scambio alla pari. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di prestito oneroso visto che Ghoulam viene da un lungo periodo fra infortuni e poche partite giocate. I due ds Giuntoli e Pradè hanno buoni rapporti, dunque tutto lascia credere che l’affare si possa concludere con un lieto fine.