Nel mirino della Fiorentina c’è Andrea Belotti ma il Torino chiede 70 milioni, nonostante ciò i viola non si tirano indietro. Per raggiungere l’obiettivo cedere Chiesa sarebbe facile ma non è detto che sarà così. Belotti potrebbe arrivare grazie ai soldi di Pezzella che continua ad avere offerte così come Milenkovic. Il Napoli però vorrebbe offrire uno scambio con Ghoulam. Chi vuole i due difensori viola deve sborsare minimo 20 per Pezzella e 35 per Belotti. Lo riporta La Nazione.