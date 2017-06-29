Milic al lavoro anche in vacanza: vuole sorprendere Pioli ed i tifosi della Fiorentina che lo prendono in giro
Hrvoje Milic al lavoro anche in vacanza. Il terzino della Fiorentina, la cui permanenza a Firenze è tutt'altro che certa dopo una stagione in chiaroscuro, ha postato su instagram un video che lo ritra...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 13:37
Hrvoje Milic al lavoro anche in vacanza. Il terzino della Fiorentina, la cui permanenza a Firenze è tutt'altro che certa dopo una stagione in chiaroscuro, ha postato su instagram un video che lo ritrae ad allenarsi, con tanto di pantaloncini della Croazia. L'obiettivo? Arrivare già pronto a Moena per sorprendere positivamente Pioli e mettere a tacere i tifosi viola che, nelle ultime settimane, hanno fatto ironia sul suo conto.