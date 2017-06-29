Milic al lavoro anche in vacanza: vuole sorprendere Pioli ed i tifosi della Fiorentina che lo prendono in giro

Hrvoje Milic al lavoro anche in vacanza. Il terzino della Fiorentina, la cui permanenza a Firenze è tutt'altro che certa dopo una stagione in chiaroscuro, ha postato su instagram un video che lo ritra...

Hrvoje Milic al lavoro anche in vacanza. Il terzino della Fiorentina, la cui permanenza a Firenze è tutt'altro che certa dopo una stagione in chiaroscuro, ha postato su instagram un video che lo ritrae ad allenarsi, con tanto di pantaloncini della Croazia. L'obiettivo? Arrivare già pronto a Moena per sorprendere positivamente Pioli e mettere a tacere i tifosi viola che, nelle ultime settimane, hanno fatto ironia sul suo conto.