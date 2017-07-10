Anche Milic, Baez e Schetino a Careggi per sostenere le visite mediche
Dopo il nutrito gruppo di nazionali, è il turno di altri tesserati viola...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 12:47
Prosegue le visite mediche all'azienda ospedaliera di Careggi e, dopo il nutrito gruppo composto fra i tanti da Kalinic, Astori e Badelj, è arrivato il turno di altri tre tesserati viola. Hrvoje Milic, Jaime Baez e Andres Schetino sono infatti giunti a Firenze per sostenere le consuete visite mediche e poi raggiugnere i compagni nel ritiro di Moena.