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Anche Milic se ne va dalla Fiorentina, giocherà nell'Olympiacos. Nelle casse viola 1 milione di euro

La Fiorentina cede anche Milic, il terzino sinistro croato giocherà Il prossimo anno nel campionato greco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 00:06
Anche Milic se ne va dalla Fiorentina, giocherà nell'Olympiacos. Nelle casse viola 1 milione di euro - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come si legge su tuttomercatoweb c'è una nuova cessione per la Fiorentina: Hrvoje Milic passa all'Olympiacos. Le due squadre - riporta Sky Sport - hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore croato, che dalla prossima stagione disputerà dunque il campionato greco. La Fiorentina incassa un milione di euro.

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