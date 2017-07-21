Anche Milic se ne va dalla Fiorentina, giocherà nell'Olympiacos. Nelle casse viola 1 milione di euro
La Fiorentina cede anche Milic, il terzino sinistro croato giocherà Il prossimo anno nel campionato greco
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 00:06
Come si legge su tuttomercatoweb c'è una nuova cessione per la Fiorentina: Hrvoje Milic passa all'Olympiacos. Le due squadre - riporta Sky Sport - hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore croato, che dalla prossima stagione disputerà dunque il campionato greco. La Fiorentina incassa un milione di euro.