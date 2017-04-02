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Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

Milic rimane l'unico diffidato in casa viola...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
02 aprile 2017 17:36
Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola... - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Dopo la vittoria maturata in casa contro il Bologna grazie al goal di Babacar nel secondo tempo la Fiorentina rimedia tre ammonizioni che non portano a nessuna squalifica. L'unico diffidato rimane il croato Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 11
BADELJ: 8
ASTORI: 7
SALCEDO: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO, GONZALO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC, CRISTOFORO: 1
Totale: 77
Gabriele Caldieron

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