Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
Milic rimane l'unico diffidato in casa viola...
A cura di Gabriele Caldieron
02 aprile 2017 17:36
Dopo la vittoria maturata in casa contro il Bologna grazie al goal di Babacar nel secondo tempo la Fiorentina rimedia tre ammonizioni che non portano a nessuna squalifica. L'unico diffidato rimane il croato Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 11
BADELJ: 8
ASTORI: 7
SALCEDO: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO, GONZALO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC, CRISTOFORO: 1
Totale: 77
Gabriele Caldieron