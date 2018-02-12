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Ex viola: Milic ottima opzione per la fascia sinistra del Napoli

Secondo quello che riporta il sito gianlucadimarzio.com tra tutti i giocatori presi in considerazione dal Napoli,  per sostituire l'infortunato Ghoulam al momento, il più giovane (classe '89) e quello...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2018 18:28
Ex viola: Milic ottima opzione per la fascia sinistra del Napoli - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Secondo quello che riporta il sito gianlucadimarzio.com tra tutti i giocatori presi in considerazione dal Napoli,  per sostituire l'infortunato Ghoulam al momento, il più giovane (classe '89) e quello che sta meglio è Hrvoje Milic, svincolato a gennaio dall'Olympiacos: il croato è una possibilità e potrebbe diventare una scelta di buon senso.

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