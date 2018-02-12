Ex viola: Milic ottima opzione per la fascia sinistra del Napoli

Secondo quello che riporta il sito gianlucadimarzio.com tra tutti i giocatori presi in considerazione dal Napoli, per sostituire l'infortunato Ghoulam al momento, il più giovane (classe '89) e quello...

Secondo quello che riporta il sito gianlucadimarzio.com tra tutti i giocatori presi in considerazione dal Napoli, per sostituire l'infortunato Ghoulam al momento, il più giovane (classe '89) e quello che sta meglio è Hrvoje Milic, svincolato a gennaio dall'Olympiacos: il croato è una possibilità e potrebbe diventare una scelta di buon senso.