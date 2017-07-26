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Milic saluta la Fiorentina: "È stato un grande anno a Firenze. Grazie a tutti i tifosi viola per il supporto"

Non dimenticherò mai le vittorie contro Roma, Juventus, Inter e Napoli (errore del croato ndr)" così Milic saluta i tifosi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 17:26
Milic saluta la Fiorentina: "È stato un grande anno a Firenze. Grazie a tutti i tifosi viola per il supporto" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Hrvoje Milic, terzino croato ex Fiorentina accasatosi da poche ore ai greci dell'Olympiacos, ha postato su Instagram il suo saluto alla squadra viola: "E' stato un grande anno a Firenze... ho giocato per un club che ha grande storia e passione, per tutti i fan che mi hanno supportato, per la mia squadra, per i due mister e per lo staff e la società tutta: grazie mille a tutti. Auguro il meglio alla Fiorentina e ai suoi tifosi, non dimenticherò mai le vittorie con Roma, Juve, Inter e Napoli (errore del croato, ndr). Grazie per tutto, in bocca al lupo viola!".
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