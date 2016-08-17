"Viola top club, città meravigliosa: voglio vincere in Italia e in Europa"
Primo giorno in viola per Hrvoje Milic, che parla così della sua nuova avventura: "Sono molto felice, la Fiorentina è un top club e voglio aiutarla a posizionarsi nel miglior modo possibile in Italia...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 16:34
Primo giorno in viola per Hrvoje Milic, che parla così della sua nuova avventura: "Sono molto felice, la Fiorentina è un top club e voglio aiutarla a posizionarsi nel miglior modo possibile in Italia ed in Europa. I miei compagni croati mi hanno parlato benissimo di Firenze, che è una città bellissima: ho già visto il centro storico alzandomi presto stamani".