"Viola top club, città meravigliosa: voglio vincere in Italia e in Europa"

Primo giorno in viola per Hrvoje Milic, che parla così della sua nuova avventura: "Sono molto felice, la Fiorentina è un top club e voglio aiutarla a posizionarsi nel miglior modo possibile in Italia...

A cura di Redazione Labaroviola 17 agosto 2016 16:34

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