UFFICIALE: Milic è viola, in serata arriva a Firenze, domani le visite

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hrvoje Milic dall’HNK Hajduk Spalato.Milic, nato a Osijek (Croazia) il 10 maggio 198...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hrvoje Milic dall’HNK Hajduk Spalato.

Milic, nato a Osijek (Croazia) il 10 maggio 1989, nella sua carriera ha vestito le maglie del Djurgardens, dell’NK Istra, dell’FK Rostov e dell’Hajduk, club con in quale, nell’ultima stagione, ha collezionato 35 presenze ed 1 gol. Milic ha, inoltre, vestito per sei volte la maglia della Nazionale maggiore del proprio paese.

Il nuovo calciatore viola arriverà nella serata di oggi. Nella giornata di domani saranno espletate le visite mediche e le ultime formalità.