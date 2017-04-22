Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola
Il diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
A cura di Gabriele Caldieron
22 aprile 2017 23:04
Dopo la rocambolesca vittoria maturata in casa contro l'Inter di Stefano Pioli sono tre le ammonizioni per la Fiorentina: Astori, Sanchez e Cristoforo. Tutti e tre non erano diffidati e non entrano in diffida. L'unico diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 12
BADELJ, ASTORI: 8
SALCEDO, GONZALO, SANCHEZ: 6
SAPONARA, KALINIC, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
BORJA VALERO: 3
OLIVERA CHIESA, ILICIC, CRISTOFORO: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 84
Gabriele Caldieron