Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola

Il diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

Dopo la rocambolesca vittoria maturata in casa contro l'Inter di Stefano Pioli sono tre le ammonizioni per la Fiorentina: Astori, Sanchez e Cristoforo. Tutti e tre non erano diffidati e non entrano in diffida. L'unico diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 12

BADELJ, ASTORI: 8

SALCEDO, GONZALO, SANCHEZ: 6

SAPONARA, KALINIC, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)

MILIC: 4 (diffidato)

BORJA VALERO: 3

OLIVERA CHIESA, ILICIC, CRISTOFORO: 2

DE MAIO, TELLO, ZARATE: 1

Totale: 84

Gabriele Caldieron