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Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola

Il diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
22 aprile 2017 23:04
Tre gialli indolori, Milic rimane in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Dopo la rocambolesca vittoria maturata in casa contro l'Inter di Stefano Pioli sono tre le ammonizioni per la Fiorentina: Astori, Sanchez e Cristoforo. Tutti e tre non erano diffidati e non entrano in diffida. L'unico diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 12
BADELJ, ASTORI: 8
SALCEDO, GONZALO, SANCHEZ: 6
SAPONARA, KALINIC, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
BORJA VALERO: 3
OLIVERA CHIESA, ILICIC, CRISTOFORO: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 84
Gabriele Caldieron

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