Doppio colpo Fiorentina in Croazia, presi Milic e Maganjic. I dettagli dei due nuovi arrivi

Alla vigilia di ferragosto Pantaleo Corvino piazza di acquisti per Paulo Sousa, arrivano l'esterno e un attaccante di grande prospettiva

La Fiorentina fa la spesa in casa Hajduk. Negli ultimi minuti è stato raggiunto un accordo di massima per l’esterno Hrvoje Milic, classe 1989, in scadenza tra due anni. Ma c’è di più: i viola hanno sbaragliato la concorrenza per il talentuoso attaccante Josip Maganjic, classe 1999, inseguito dai più importanti club d’Europa, con particolare attenzione delle società inglesi. Ma la Fiorentina ha ormai bruciato tutti, siamo in dirittura d'arrivo.

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