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Notizie Maganjic Fiorentina

Ufficiale: Maganjic ceduto a titolo temporaneo all’Istra 1961

02 settembre 2019 17:24

Maganjic gol, la Fiorentina primavera batte la Roma. Cerofolini salva risultato, viola primi in classifica

13 ottobre 2017 15:06

Ufficiale, Maganjic è viola. Ecco chi è il nuovo Kalinic che volevano Manchester e Chelsea

22 agosto 2016 16:26

Maganjic è quasi viola: domani visite e firme, ecco il costo

17 agosto 2016 17:36

Doppio colpo Fiorentina in Croazia, presi Milic e Maganjic. I dettagli dei due nuovi arrivi

14 agosto 2016 19:00

Vice Kalinic, c'è Maganjic: 1 milione di motivi per prenderlo

19 luglio 2016 14:53

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