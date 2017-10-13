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Maganjic gol, la Fiorentina primavera batte la Roma. Cerofolini salva risultato, viola primi in classifica

Vittoria e primo posto in classifica. La squadra di Bigica batte 1-0 la Roma e si porta al comando, decide un gol del croato Maganjic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 15:06
Maganjic gol, la Fiorentina primavera batte la Roma. Cerofolini salva risultato, viola primi in classifica - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Con un gol di Maganjic la Fiorentina vince il big match del canpionato Primavera contro la Roma per 1-0. I ragazzi di mister Bigica hanno fatto una grande partita contro un avversario molto forte e che ha impegnato spesso il portiere viola Cerofolini che in più di un occasione ha salvato il risultato. Il gol del giovane croato è arrivato al minuto 24. Grande prova anche del centravanti Gori. Adesso la classifica sorride alla squadra gigliata che comanda la classifica.

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