Maganjic gol, la Fiorentina primavera batte la Roma. Cerofolini salva risultato, viola primi in classifica

Vittoria e primo posto in classifica. La squadra di Bigica batte 1-0 la Roma e si porta al comando, decide un gol del croato Maganjic

Con un gol di Maganjic la Fiorentina vince il big match del canpionato Primavera contro la Roma per 1-0. I ragazzi di mister Bigica hanno fatto una grande partita contro un avversario molto forte e che ha impegnato spesso il portiere viola Cerofolini che in più di un occasione ha salvato il risultato. Il gol del giovane croato è arrivato al minuto 24. Grande prova anche del centravanti Gori. Adesso la classifica sorride alla squadra gigliata che comanda la classifica.