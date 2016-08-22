Ufficiale, Maganjic è viola. Ecco chi è il nuovo Kalinic che volevano Manchester e Chelsea

È ufficiale l'arrivo del centravanti croato classe 99 Maganjic, conosciamolo meglio

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Maganjic dal HNK Hajduk Spalato. Maganjic, nato a Sinj (Croazia), il 6 gennaio del 1999 vanta 8 presenze con la Nazionale under 17 del suo paese.

Il nuovo attaccante della Fiorentina è considerato in patria il nuovo ‘Kalinic’. Il costo del cartellino aggira sul milione di euro Maganjic è una punta a tutto campo, fa della tecnica e della velocità le sue armi migliori, caratteristiche che gli sono valse anche diverse convocazioni in Prima Squadra e una presenza in campionato, niente male per un classe 1999. Nei mesi scorsi anche club inglesi, tra cui Manchester United e Chelsea, hanno chiesto informazioni per il giocatore, sapendo che da sempre il settore giovanile del Hajduk Spalato ha sfornato grandi giocatori.