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Maganjic è quasi viola: domani visite e firme, ecco il costo

Josip Maganjic è praticamente un giocatore viola: secondo Tuttomercatoweb, infatti, le visite e la firma del giocatore croato, considerato il nuovo Kalinic in patria, avverranno domani. Il classe 1999...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 17:36
Maganjic è quasi viola: domani visite e firme, ecco il costo -
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Josip Maganjic è praticamente un giocatore viola: secondo Tuttomercatoweb, infatti, le visite e la firma del giocatore croato, considerato il nuovo Kalinic in patria, avverranno domani. Il classe 1999 arriverà per circa 1 milione di euro, cifra contenuta a causa del fatto che il contratto del giovane andava in scadenza nel 2017.

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