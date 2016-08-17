Maganjic è quasi viola: domani visite e firme, ecco il costo
Josip Maganjic è praticamente un giocatore viola: secondo Tuttomercatoweb, infatti, le visite e la firma del giocatore croato, considerato il nuovo Kalinic in patria, avverranno domani. Il classe 1999...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2016 17:36
Josip Maganjic è praticamente un giocatore viola: secondo Tuttomercatoweb, infatti, le visite e la firma del giocatore croato, considerato il nuovo Kalinic in patria, avverranno domani. Il classe 1999 arriverà per circa 1 milione di euro, cifra contenuta a causa del fatto che il contratto del giovane andava in scadenza nel 2017.