Vecino: "Gol evitabile, Milic in avanti per sorprendere ma..."
Così Matias Vecino dopo la sconfitta di Genova: "Loro sono entrati più intensi di noi, ma non dovevamo prendere quel gol. Nella ripresa siamo cresciuti, ma non siamo riusciti a concretizzare. Potevamo...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 22:33
Così Matias Vecino dopo la sconfitta di Genova: "Loro sono entrati più intensi di noi, ma non dovevamo prendere quel gol. Nella ripresa siamo cresciuti, ma non siamo riusciti a concretizzare. Potevamo evitare il loro gol, sono stati bravi a vincere su alcune seconde palle. La Lazio? Dobbiamo recuperare subito, anche se la gara è ravvicinata. Milic davanti? Volevamo sorprendere l'avversario, ma è andata così".