Vecino: "Gol evitabile, Milic in avanti per sorprendere ma..."

Così Matias Vecino dopo la sconfitta di Genova: "Loro sono entrati più intensi di noi, ma non dovevamo prendere quel gol. Nella ripresa siamo cresciuti, ma non siamo riusciti a concretizzare. Potevamo...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2016 22:33

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