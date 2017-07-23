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Ufficiale: Milic ceduto all'Olympiacos a titolo definitivo, il comunicato della Fiorentina

Adesso c'è anche l'ufficialità: dopo un solo anno in viola Milic saluta Firenze, per accasarsi in Grecia, all'Olympiacos. Eccoil comunicato del club di viale Manfredo Fanti: ACF Fiorentina comunica di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 18:53
Ufficiale: Milic ceduto all'Olympiacos a titolo definitivo, il comunicato della Fiorentina - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Adesso c'è anche l'ufficialità: dopo un solo anno in viola Milic saluta Firenze, per accasarsi in Grecia, all'Olympiacos. Eccoil comunicato del club di viale Manfredo Fanti: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hrvoje Milic (classe ’89) all’Olympiacos FC.

Fonte: Viola Channel

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