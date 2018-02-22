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Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"

Mario Husillos, attulamente dirigente del Malaga ma con un passato all'Olympiakos, ha rilasciato alcune parole a TuttoMercatoWeb.Milic è pronto a firmare col Napoli. Cosa ne pensa? "Sinceramente sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2018 13:57
Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli" -
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Mario Husillos, attulamente dirigente del Malaga ma con un passato all'Olympiakos, ha rilasciato alcune parole a TuttoMercatoWeb.

Milic è pronto a firmare col Napoli. Cosa ne pensa?

"Sinceramente sono molto sorpreso. Non mi aspettavo che dopo la rescissione con l'Olympiacos potesse arrivare questo trasferimento".

E' stato proprio lei a portarlo all'Olympiacos lo scorso luglio. Perché così poco spazio in biancorosso?

"Da noi Milic non ha avuto opportunità. Ha pagato sicuramente il gran rendimento di Leonardo Koutris, che è diventato il padrone assoluto della fascia sinistra".

Che idea si è fatto del giocatore?

"E' un bravo ragazzo e un gran professionista, gli auguro buona fortuna in azzurro".

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