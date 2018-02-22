Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"

Mario Husillos, attulamente dirigente del Malaga ma con un passato all'Olympiakos, ha rilasciato alcune parole a TuttoMercatoWeb.Milic è pronto a firmare col Napoli. Cosa ne pensa? "Sinceramente sono...

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2018 13:57

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