Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"
Mario Husillos, attulamente dirigente del Malaga ma con un passato all'Olympiakos, ha rilasciato alcune parole a TuttoMercatoWeb.Milic è pronto a firmare col Napoli. Cosa ne pensa? "Sinceramente sono...
Mario Husillos, attulamente dirigente del Malaga ma con un passato all'Olympiakos, ha rilasciato alcune parole a TuttoMercatoWeb.
Milic è pronto a firmare col Napoli. Cosa ne pensa?
"Sinceramente sono molto sorpreso. Non mi aspettavo che dopo la rescissione con l'Olympiacos potesse arrivare questo trasferimento".
E' stato proprio lei a portarlo all'Olympiacos lo scorso luglio. Perché così poco spazio in biancorosso?
"Da noi Milic non ha avuto opportunità. Ha pagato sicuramente il gran rendimento di Leonardo Koutris, che è diventato il padrone assoluto della fascia sinistra".
Che idea si è fatto del giocatore?
"E' un bravo ragazzo e un gran professionista, gli auguro buona fortuna in azzurro".