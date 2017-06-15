CorSport: se parte Milic Corvino va su Adrian Marin, il Villareal chiede...
Il Corriere dello Sport di oggi apre al possibile acquisto di Adrian Marin, terzino sinistro di proprietà del Villareal, in caso di cessione di Milic. Il classe '97 in questa stagione ha ben figurato...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 10:52
Il Corriere dello Sport di oggi apre al possibile acquisto di Adrian Marin, terzino sinistro di proprietà del Villareal, in caso di cessione di Milic. Il classe '97 in questa stagione ha ben figurato in prestito al Leganes ed il "Sottomarino Giallo" non sembra sparare troppo alto per lui. L'operazione però è collegata alla possibile uscita del croato.