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Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze

Hrvoje Milic è - secondo i media greci - un vero e proprio flop per l'Olympiacos Pireo. Il club greco aveva acquistato il terzino dalla Fiorentina, la scorsa estate, per un milione e mezzo. Ma ora, do...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 16:21
Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Hrvoje Milic è - secondo i media greci - un vero e proprio flop per l'Olympiacos Pireo. Il club greco aveva acquistato il terzino dalla Fiorentina, la scorsa estate, per un milione e mezzo. Ma ora, dopo appena 6 mesi e 4 presenze in campo, sarebbe pronto a rivenderlo all'Hajduk Spalato, la società croata dal quale Milic era stato prelevato, su input di Pantaleo Corvino, per 800mila euro.

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