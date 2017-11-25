Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze

Hrvoje Milic è - secondo i media greci - un vero e proprio flop per l'Olympiacos Pireo. Il club greco aveva acquistato il terzino dalla Fiorentina, la scorsa estate, per un milione e mezzo. Ma ora, do...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2017 16:21

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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