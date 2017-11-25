Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze
Hrvoje Milic è - secondo i media greci - un vero e proprio flop per l'Olympiacos Pireo. Il club greco aveva acquistato il terzino dalla Fiorentina, la scorsa estate, per un milione e mezzo. Ma ora, do...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 16:21
Hrvoje Milic è - secondo i media greci - un vero e proprio flop per l'Olympiacos Pireo. Il club greco aveva acquistato il terzino dalla Fiorentina, la scorsa estate, per un milione e mezzo. Ma ora, dopo appena 6 mesi e 4 presenze in campo, sarebbe pronto a rivenderlo all'Hajduk Spalato, la società croata dal quale Milic era stato prelevato, su input di Pantaleo Corvino, per 800mila euro.