Gosens: "Italia perfetta per me, Firenze e la Fiorentina mi hanno riportato in nazionale"

L'esterno tedesco direttamente dal ritiro della Germania esalta il suo legame speciale con l'Italia e con Firenze

Da quando è tornato in Italia si è riconfermato come uno degli esterni più validi del nostro campionato. E non è un caso, dunque, che dopo le buone prestazioni con la Fiorentina Robin Gosens sia riuscito anche a ritrovare la maglia della nazionale tedesca. E proprio dal ritiro della Germania ha preso la parola in conferenza stampa:

"Stare in Italia fa al caso mio, mi si addice come persona. Probabilmente appartengo all'Italia dal punto di vista calcistico, dove le mie qualità sono molto apprezzate. A Firenze sono molto felice, si è creato un legame e me lo porto con me. I bei mesi in viola hanno portato al ritorno in Nazionale, tornare qui lo vedo come una ricompensa."

CONVOCAZIONE - "Non sono stupido, sono consapevole che se sono qui è perché David Raum si è fatto male prima della tornata precedente di gare. Mi trovo ancora nella posizione di inseguire, darò il mio massimo."

Lo riporta calciomercato.com

Nations League: in Belgio l’Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti

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