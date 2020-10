Dopo il furto la famiglia Ribery sceglie di abbandonare Firenze, resteranno a Monaco. Franck solo a Firenze

Lo scorso luglio a casa Ribery, sulle colline fiorentine nel comune di Bagno a Ripoli, c’è stato un furto che ha messo paura alla famiglia del campione francese. Da lì la famiglia è tornata a Monaco, nella loro casa tedesca, dove da quel momento in poi sono rimasti in Germania senza far più ritorno in Italia. Qualcuno aveva pensato che moglie e figli sarebbero tornati a Firenze per vivere insieme con Franck ma così non è. Infatti, come dimostrato dalla foto postata suo social da figlio Seif, il piccolo Ribery in questa stagione giocherà con l’Under 10 del Bayern Monaco. Dunque il presente ed il futuro della famiglia del campione viola è in Germania, Franck invece a Firenze con viste nella capitale tedesca appena possibile, come successo in questo weekend.

