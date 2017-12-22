Mario Gomez torna allo Stoccarda per 3 milioni di euro: "Sono contento di tornare dove tutto è cominciato"

(ANSA) - STOCCARDA (GERMANIA), 22 DIC - Mario Gomez passa dal Wolfsburg allo Stoccarda, con il quale vinse la Bundesliga nel 2007. Lo ha comunicato lo stesso Stoccarda, precisando che l'attaccante, 32...

(ANSA) - STOCCARDA (GERMANIA), 22 DIC - Mario Gomez passa dal Wolfsburg allo Stoccarda, con il quale vinse la Bundesliga nel 2007. Lo ha comunicato lo stesso Stoccarda, precisando che l'attaccante, 32 anni, firmerà un contratto fino al 2020. Qui Gomez ha iniziato la carriera con la maglia della squadra giovanile, fino ad esordire nel massimo campionato. Ha vestito anche le maglie di Bayern Monaco, Fiorentina e Besiktas, prima di passare al Wolfsburg nel 2016. "Sono molto felice di tornare a casa - ha commentato il giocatore - dove la mia storia è cominciata". Lo Stoccarda, neopromossa in Bundesliga, va alla pausa invernale con la 14/a posizione (su 18) in classifica, appena due punti sopra la zona retrocessione. Secondo l'agenzia Dpa il trasferimento è costato circa tre milioni di euro.