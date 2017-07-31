I convocati della Fiorentina per il ritiro in Germania, non ci sono Saponara e Vecino. Ecco la lista completa
Saponara ancora fuori per infortunio e Vecino perché ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. C'è Nikola Kalinic
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 15:24
La Fiorentina sul sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Germania. Ecco la lista completa: Astori, Babacar, Badelj, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Fernandez, Gaspar, Gori, Hagi, Hugo, Illanes, Kalinic, Meli, Milenkovic, Olivera, Ranieri, Rebic, Sanchez, Satalino, Sottil, Sportiello, Tomovic, Veretout, Zekhnini.
Assenti Saponara per infortunio e Vecino perché ormai a ore sarà un nuovo giocatore dell'Inter.