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I convocati della Fiorentina per il ritiro in Germania, non ci sono Saponara e Vecino. Ecco la lista completa

Saponara ancora fuori per infortunio e Vecino perché ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. C'è Nikola Kalinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 15:24
I convocati della Fiorentina per il ritiro in Germania, non ci sono Saponara e Vecino. Ecco la lista completa - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina sul sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in Germania. Ecco la lista completa: Astori, Babacar, Badelj, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Fernandez, Gaspar, Gori, Hagi, Hugo, Illanes, Kalinic, Meli, Milenkovic, Olivera, Ranieri, Rebic, Sanchez, Satalino, Sottil, Sportiello, Tomovic, Veretout, Zekhnini.

Assenti Saponara per infortunio e Vecino perché ormai a ore sarà un nuovo giocatore dell'Inter.

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