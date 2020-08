Ribery è già tornato a Firenze dalla Germania, oggi sarà al centro sportivo insieme ai suoi compagni

La Fiorentina oggi tornerà al centro sportivo Davide Astori per effettuare i primi test e tamponi, domani arriverà l’esito. I negativi potranno iniziare subito a lavorare in gruppo, gli eventuali positivi invece andranno in quarantena. Ci sarà anche Ribery, già rientrato dal viaggio a Monaco, in Germania. Oggi primo giorno da team manager per Ottaviani dopo quattro anni di Albert Marangon. Lo riporta La Nazione.

