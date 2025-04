Dalla Germania rivelano: “Muller non è interessato a trasferirsi alla Fiorentina, rifiutata l’offerta viola”

Secondo il noto giornale tedesco Bild Thomas Muller avrebbe rifiutato l’offerta della Fiorentina per la prossima stagione. Il campione del mondo è infatti in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e dopo 25 anni in Baviera si trova costretto a cercarsi un nuovo club per la prossima stagione.

Sul giocatore ci sono tanti club, da quelli che vanno alla MLS a quelli di Premier League e Turchia, secondo l’autorevole quotidiano tedesco Muller avrebbe rifiutato già due offerte. Quella dei cincinnati in MLS e quella della Fiorentina, che si sarebbe mossa verso il tedesco tramite intermediari. Il calciatore però è sempre rimasto freddo davanti questa possibilità ed ha declinato l’offerta viola.