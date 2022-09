La rivelazione: “Vlahovic rimpiange la Fiorentina e la Curva Fiesole. Non so come finirà con la Juve”

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli, il noto giornalista, Gigi Moncalvo, ha parlato dell’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus, rivelando la nostalgia della Fiorentina e della Curva Fiesole che sta provando il centravanti bianconero. Ecco le sue parole: “Vlahovic è stato rovinato dalla Juventus e da quello che so, posso dire che lui rimpiange Firenze e la Curva Fiesole. Non so come finirà visto la situazione attuale a Torino”.