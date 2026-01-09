Lotito: “Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua”

Intervenuto a margine della presentazione della targa per celebrare i 126 anni della Lazio a Parco dei Daini a Villa Borghese, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato, tra le altre cose, anche di mercato. Tra le domande dei media presenti, ad un certo punto al patron biancoceleste è stato chiesto di Giacomo Raspadori, ormai promesso sposo della Roma nonostante fosse stato accostato anche alla Lazio. Questa la stoccata di Lotito: “Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima… Vedremo se sarà meglio quello nostro o Raspadori”.