9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lotito: “Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua”

News

Lotito: “Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua”

Redazione

9 Gennaio · 16:48

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 16:53

TAG:

Lotitoraspadori

Condividi:

di

La pesante stoccata del presidente della Lazio Claudio Lotito a Giacomo Raspadori, promesso sposo della Roma

Intervenuto a margine della presentazione della targa per celebrare i 126 anni della Lazio a Parco dei Daini a Villa Borghese, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato, tra le altre cose, anche di mercato. Tra le domande dei media presenti, ad un certo punto al patron biancoceleste è stato chiesto di Giacomo Raspadori, ormai promesso sposo della Roma nonostante fosse stato accostato anche alla Lazio. Questa la stoccata di Lotito: “Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima… Vedremo se sarà meglio quello nostro o Raspadori”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio