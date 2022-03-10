Sconcerti: "Prendere Berardi con 20 milioni è come voler comprare un Cartier senza voler spendere"

Il mancato acquisto di Berardi da parte della Fiorentina con la società viola che ha offerto poco per il calciatore fa molto discutere, ne ha parlato anche Sconcerti

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista ed ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato della mancata possibilità della società viola di prendere Berardi dal Sassuolo:

"Vorrei chiedere alla proprietà della Fiorentina cosa impediva con i soldi di Vlahovic di andare a prendere Berardi e Raspadori, abbiamo fatto una figura brutta, ci siamo presentati a chiedere Berardi con 20 milioni, non puoi andare a trattare Berardi con il braccino corto. Come voler comprare un Cartier e presentarsi in negozio senza voler spendere, se non vuoi spendere non ci vai proprio. Non c’è stata nemmeno trattativa. Vorrei una risposta seria dalla società. Cosa impediva alla Fiorentina di prendere Berardi e Raspadori o Scamacca con i soldi di Vlahovic, puoi dare via chiunque, ma poi devi prendere qualcuno di buono"

https://www.labaroviola.com/sconcerti-insiste-commisso-faccia-il-suo-stadio-e-paghi-le-strade-per-arrivarci-franchi-vive-uguale/168556/