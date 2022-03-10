Sconcerti insiste: "Commisso faccia il suo stadio e paghi le strade per arrivarci. Franchi vive uguale"

Il giornalista e l'ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti ha esternato le sue opinioni sulla squadra viola

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina a tre giorni dalla sfida contro il Bologna:

"Il Franchi può vivere anche senza la Fiorentina, dipende dalla bravura di chi lo gestirà. Il Wembley ad esempio al suo interno ha un'università di scienze motorie, ci si gioca solo la nazionale. Commisso ha avuto tutto il tempo per farsi il suo stadio, non capisco questa guerra con il Franchi, il Franchi vive di vita sua, lo stato ci ha aiutato a mantenerlo. Se Commisso vuole uno stadio che se lo faccio e si prende l'onore di tutto ciò che lo stadio comporta, dalle strade a tutto il resto. Commisso faccia quello che vuole. Siamo riusciti a dividerci su casa nostra, è molto fiorentino tutto questo.

La Fiorentina secondo me ha già buttato via due occasioni per andare in Europa, con 14 giornate in cui ha affrontato avversarie abbordabile, hai perso punti nel periodo migliore, può succedere anche che riprendiamo questi punti ma mi sembra molto difficile.

Se andrà via Milenkovic prenderemo un altro centrale, con il nostro gioco la nostra difesa è molto sollecitata, i nostri difensori devono fare un lavoro triplo per fare bella figura. Vorrei chiedere alla proprietà della Fiorentina cosa impediva con i soldi di Vlahovic di andare a prendere Berardi e Raspadori, abbiamo fatto una figura brutta, ci siamo presentati a chiedere Berardi con 20 milioni, non puoi andare a trattare Berardi con il braccino corto. Non c'è stata nemmeno trattativa. Vorrei una risposta seria dalla società. Cosa impediva alla Fiorentina di prendere Berardi e Raspadori o Scamacca con i soldi di Vlahovic, puoi dare via chiunque, ma poi devi prendere qualcuno di buono.

Io mi fido di Italiano, mi piace per la ricerca di differenza che fa, per il suo rapporto con i giocatori. Quello che costringe a dare il pallone all'indietro è la voglia di non perdere mai il pallone, quindi in attesa che che si creano spazi si tiene la palla in difesa. Per assurdo serve più Callejon che Ikonè per questa mentalità di gioco, lo spagnolo è molto più tattico del francese, ma credo che Callejon la sua storia l'abbia già fatta"

TUTTI VOGLIONO PEDRO IN BRASILE, COSTO 25 MILIONI

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