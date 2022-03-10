Pedro oggetto del desiderio in Brasile. Assalto del Palmeiras: pronti 25 milioni per l'ex Fiorentina

Pedro fa impazzire il Brasile. Pronto l'assalto da parte del Palmeiras all'attaccante verdeoro in forza al Flamengo

In Brasile tutti pazzi per Pedro. Stando a quanto riportato da Espn, Palmeiras e Corinthians stanno gareggiando per assicurarsi le prestazioni del centravanti verdeoro del Flamengo. In particolare, il Palmeiras avrebbe offerto 20 milioni di euro ed una contropartita tecnica di secondo piano per arrivare a Pedro, attualmente allenato dall'ex tecnico viola Paulo Sousa. L'offerta non ha convinto il Flamengo, tanto che avrebbero rispedito al mittente l'offerta. Nonostante questo, sempre stando a quanto riportato dalla nota testate spagnola, i Verdao sarebbero pronti ad alzare l'offerta a 25 milioni di euro.

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