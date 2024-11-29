Fratini: "Raspadori lo vogliono Juventus e Roma ma attenzione alla Fiorentina, ricorda Di Natale"

Lo scout ed intermediario Michele Fratini è intervenuto ai microfoni di "Ti amo Calciomercato" sul canale Youtube di calciomercato.it sulla situazione di Raspadori al Napoli prendendo in considerazion...

Lo scout ed intermediario Michele Fratini è intervenuto ai microfoni di "Ti amo Calciomercato" sul canale Youtube di calciomercato.it sulla situazione di Raspadori al Napoli prendendo in considerazione anche la Fiorentina, queste le sue parole:

“Commisso ha detto che potrebbe fare uno sforzo economico a gennaio, se necessario. Raspadori lo vuole la Juve, lo vorrebbe anche la Roma ma attenzione alla Fiorentina. Può fare la prima, la seconda punta, ma anche il trequartista. E l’anno scorso fece pure la mezz’ala. Ricorda Di Natale, con le dovute misure. Ma ricorda lui, poi ogni giocatore va messo nelle condizioni giuste”.

GRAVINA SI RICANDIDA

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