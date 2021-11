Fiorentina sempre più “Made In Italy”: da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola

La Fiorentina vuole essere sempre più italiana. I nomi che circolano negli ambienti viola sono Orsolini e Berardi. Il calciatore del Bologna non sta giocando molto, poco feeling con Mihajlovic. I viola potrebbero riprovarci già a gennaio. Per Berardi il Sassuolo chiede 35 milioni. Come vice Vlahovic? La Fiorentina segue Scamacca e Raspadori. I due sono di prospettiva. Lo scrive La Nazione.

