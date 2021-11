Tuttosport, alla Juve piace Alvarez ma Vlahovic resta il primo obiettivo. Sfida doppia con i viola

Dusan Vlahovic rimane sempre il primo obiettivo. Non dichiarato ma ormai certificato. La concorrenza è forte a cominciare dai club di Premier League. Come rimangono aperte e percorribili le strade che conducono ad altri interpreti del ruolo. Uno è Julian Alvarez. È la stella del River. Fisicamente è all’opposto di Vlahovic. E come per Vlahovic, per Alvarez si profila un braccio di ferro con il River. In Italia l’attaccante è stato collegato alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

