Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura"

La sfida con l'Inter ci ha dato autostima

Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori hanno così parlato ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Fiorentina, queste le parole dell'italiano: "Sappiamo quanto lavoriamo, oggi abbiamo sofferto troppo e dovevamo chiuderla prima. Ma pubblico e prestazione sono state fantastiche, dobbiamo goderci le vittorie. Il gol? Buona parte del merito è di Romelu". Il belga ha detto ciò: "La cosa più importante è la voglia che abbiamo dimostrato oggi contro la Fiorentina, è stata dura ma dobbiamo proseguire così. La sfida con l'Inter ci ha dato autostima".