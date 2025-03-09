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Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura"

La sfida con l'Inter ci ha dato autostima

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2025 17:28
Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura" -
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Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori hanno così parlato ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Fiorentina, queste le parole dell'italiano: "Sappiamo quanto lavoriamo, oggi abbiamo sofferto troppo e dovevamo chiuderla prima. Ma pubblico e prestazione sono state fantastiche, dobbiamo goderci le vittorie. Il gol? Buona parte del merito è di Romelu". Il belga ha detto ciò: "La cosa più importante è la voglia che abbiamo dimostrato oggi contro la Fiorentina, è stata dura ma dobbiamo proseguire così. La sfida con l'Inter ci ha dato autostima".

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