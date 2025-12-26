26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cm.com riporta: “Niente Gudmundsson per la Roma, Gasperini punta forte su Raspadori dell’Atletico”

Calciomercato

Cm.com riporta: “Niente Gudmundsson per la Roma, Gasperini punta forte su Raspadori dell’Atletico”

Mirko Carmignani

26 Dicembre · 17:13

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 17:13

TAG:

#Fiorentinaas romaGudmundssonraspadori

Condividi:

di

L'islandese si avvicina alla permanenza in viola con i capitolini che spingono per il talento azzurro di ritorno

Come riportato da Calciomercato.com, la Roma è in cerca di due attaccanti, un bomber che concretizzi la mole di gioco creata da Gasperini e un giocatore tecnico che poteva avvicinarsi al profilo di Gudmundsson. In realtà, il club giallorosso si sta muovendo ora verso altre piste dicendo addio al momento all’islandese che era stato avvicinato negli scorsi giorni, infatti Raspadori dell’Atletico Madrid è il primo obiettivo con Joshua Zirkzee pronto ad essere il futuro terminale di Gasperini, ecco che gli scenari per Gudmundsson a Roma si chiudono e la permanenza in viola è più vicina, soprattutto dopo domenica contro l’Udinese.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio