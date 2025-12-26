Cm.com riporta: “Niente Gudmundsson per la Roma, Gasperini punta forte su Raspadori dell’Atletico”

Come riportato da Calciomercato.com, la Roma è in cerca di due attaccanti, un bomber che concretizzi la mole di gioco creata da Gasperini e un giocatore tecnico che poteva avvicinarsi al profilo di Gudmundsson. In realtà, il club giallorosso si sta muovendo ora verso altre piste dicendo addio al momento all’islandese che era stato avvicinato negli scorsi giorni, infatti Raspadori dell’Atletico Madrid è il primo obiettivo con Joshua Zirkzee pronto ad essere il futuro terminale di Gasperini, ecco che gli scenari per Gudmundsson a Roma si chiudono e la permanenza in viola è più vicina, soprattutto dopo domenica contro l’Udinese.