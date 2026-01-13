Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia

Giornata nerissima per la Roma, che nel giro di poche ore incassa due colpi durissimi tra mercato e campo, lasciando l’Olimpico immerso nella delusione.

Sul fronte calciomercato, i giallorossi vedono sfumare uno degli obiettivi principali per l’attacco: Giacomo Raspadori. L’attaccante ha infatti scelto l’Atalanta, preferendo il progetto tecnico nerazzurro e la formula dell’operazione. Una decisione che brucia in casa Roma, dove si contava sulla sua duttilità e sulla capacità di legare il gioco offensivo.

Come se non bastasse, la serata si chiude nel peggiore dei modi con l’eliminazione dalla Coppa Italia. Agli ottavi di finale, davanti al pubblico dell’Olimpico, la Roma cade contro il Torino, che strappa la qualificazione con una beffa nel finale. A decidere la sfida è il giovane Ilkhan, che al 90° minuto trova il gol vittoria gelando lo stadio e premiando il cinismo dei granata. Tra rimpianti di mercato e un’eliminazione pesante, per la Roma è una di quelle giornate da archiviare in fretta, anche se le scorie rischiano di farsi sentire a lungo. [Foto Gazzetta.it]