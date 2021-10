Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: “Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio”

Beppe Marotta e la Fiorentina stanno bussando alla porta del Sassuolo sul mercato, la società viola ha messo gli occhi anche su Scamacca dopo la rottura con Vlahovic. Ma per Giovanni Carnevali non c’è questa possibilità. L’amministratore delegato del Sassuolo ha parlato al Festival dello Sport, queste le sue parole registrate da Calciomercato.com:“Ho avuto la fortuna di conoscere Marotta, che è stato il mio maestro. Raspadori? E’ vero che c’è stato un interessamento dell’Inter, ma vogliamo tenere lui e Scamacca. Non c’è alcuna possibilità a gennaio, per l’Inter o per altre squadre” conclude Carnevali.

L’AMMISSIONE DI MAROTTA SU VLAHOVIC