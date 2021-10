Marotta: “Vlahovic era l’obiettivo dell’Inter in estate. Un grande talento, non un campione”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato al Festival dello Sport della situazione Vlahovic in orbita nerazzurra in estate, queste le sue parole raccolte da Fc Inter News:

“Dzeko era un obiettivo prioritario, ci avevamo provato anche l’anno prima. Lui godeva di una promessa dalla Roma per la lista gratuita in caso di richieste. La nostra è arrivata e c’è stata la facilità di poter definire il rapporto grazie anche alla serietà del rapporto. Vlahovic lo considero un grande talento, tra talento e campione c’è differenza. Ci siamo però trovati in una situazione negoziale impegnativa. Non eravamo nelle condizioni, anche se immaginavamo di andare su due attaccanti. Il primo era Dzeko, il secondo Vlahovic. Uno pronto nell’immediato e uno nel futuro. Sarebbe stato il massimo. Ma siamo stati contenti di quella di Dzeko” conclude Marotta.

