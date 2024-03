Tegola Bologna Zirkzee fuori un mese: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro

Il centravanti del Bologna starà fuori per un periodo compreso tra 3-4 settimane. Zirkzee era uscito nella partita contro l’Inter per un problema fisico ed oggi dopo gli esami strumentali del caso è arrivato il responso medico: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane”. L’olandese non ha risposto nemmeno alla chiamata del CT Koeman che lo aveva chiamato per la prima volta in Nazionale. Probabilmente l’attaccante rientrerà nel mese di Aprile contro Salernitana o Frosinone. Lo riporta calciomercato.com