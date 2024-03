Bologna trema, dalla Germania: “Il Bayern Monaco potrebbe ricomprare Zirkzee a soli 20 milioni”

Voci dalla Germania che generano non poca apprensione a Bologna. Bild stamattina ha riportato che il Bayern Monaco su Joshua Zirkzee avrebbe una clausola di recompra di circa 20 milioni e non di 40 come si poteva immaginare. Se tale indiscrezione dovesse risultare veritiera, il club tedesco potrebbe fare un affare low cost, almeno rispetto all’effettivo valore della stella che sta brillando in rossoblù. Situazione al quanto complessa, anche perché a favore dei bavaresi vi sarebbe anche quel 40% sulla futura rivendita dell’attaccante, qualora si verificasse un’asta internazionale.

